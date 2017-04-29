Автор: Татьяна Алексеева

Завершился фестиваль "Танцующая Усть-Орда"

Опубликовано: 02.05.2017 15:04

Для этих людей танец - это не развлечение, а основа жизни. В поселке Усть-Орда прошел фестиваль, где на своих колясках танцевали люди с проблемами опорно-двигательного аппарата. Выступили 4 пары, каждая исполнила по две композиции.

Соревновались в двух номинациях. В одной участники представили романтический танец-дуэт, вторая номинация была в свободном стиле. Танцоры выполняли фигуры, которые вызвали полный восторг зрителей. "Занятия танцами - это жизнь, потому что ты двигаешься, ты живешь. В танце ты постоянно двигаешься. Даже после репетиции ты чувствуешь себя так, как будто ты очень хорошо потренировался в спортзале", - поделился Михаил Жербаков, участник соревнований.

Праздник прошел в рамках фестиваля "Танцующая Усть-Орда". Каждый год этот традиционный конкурс собирает полный зал. Поболеть за конкурсантов пришли родственники, друзья и неравнодушные люди. Их тепло и поддержка дали больше уверенности и решительности танцорам.

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