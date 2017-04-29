Автор: Виктория Малая

В областном центре прошла акция, посвященная Дню пожарной охраны

Опубликовано: 02.05.2017 14:59

Узнали правила оказания первой медицинской помощи, научились пользоваться огнетушителем и отведали настоящей полевой гречневой каши. В 130-м квартале Иркутска прошла акция, посвященная Дню пожарной охраны.

Под открытым небом организовали сразу несколько интерактивных площадок для юных жителей областного центра. Акция - еще одна возможность обратить внимание на профилактику пожаров, что в сегодняшней ситуации особенно актуально. "Привлекаем внимание людей на то, что происходит в Иркутской области, еще раз проговариваем правила безопасности, чтобы не разжигали костры. Такая масштабная акция первая. Совместно с администрацией города, с МЧС пытаемся донести до людей, что происходит", - сказала Марина Ершова, председатель организации отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Инициатор акции - иркутское отделение Всероссийского противопожарного общества. Это старейшая организация. В столице региона она существует с XIX века. Общество организовали сразу после крупнейшего пожара в Иркутске, который случился в 1879 году.

Изображения новости