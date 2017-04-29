виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+5
Ср
ночь
0/+2
Ср
утро
-1/+1
Ср
день
+4/+6

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.9838
Евро/Рубль:
  62.0440

По данным ЦБР (2017.04.29)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.04.2017 (43.54)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Виктория Малая

В областном центре прошла акция, посвященная Дню пожарной охраны

Опубликовано: 02.05.2017 14:59

Изображение Узнали правила оказания первой медицинской помощи, научились пользоваться огнетушителем и отведали настоящей полевой гречневой каши. В 130-м квартале Иркутска прошла акция, посвященная Дню пожарной охраны.

Под открытым небом организовали сразу несколько интерактивных площадок для юных жителей областного центра. Акция - еще одна возможность обратить внимание на профилактику пожаров, что в сегодняшней ситуации особенно актуально. "Привлекаем внимание людей на то, что происходит в Иркутской области, еще раз проговариваем правила безопасности, чтобы не разжигали костры. Такая масштабная акция первая. Совместно с администрацией города, с МЧС пытаемся донести до людей, что происходит", - сказала Марина Ершова, председатель организации отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Инициатор акции - иркутское отделение Всероссийского противопожарного общества. Это старейшая организация. В столице региона она существует с XIX века. Общество организовали сразу после крупнейшего пожара в Иркутске, который случился в 1879 году.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.493668794632 Sec.