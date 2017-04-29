Автор: Анастасия Байдракова

В Свердловском округе Иркутска в преддверии 9 Мая прошел праздничный концерт

Опубликовано: 02.05.2017 14:56

В уютный зал бывшего кинотеатра "Орион" пригласили школьников старших классов, ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны. Песнями, танцами, стихами радовали благодарных зрителей талантливые студенты иркутских вузов и ансамбль областной организации ветеранов Афганистана.

То, что публика собралась разных возрастов, особенно важно и показательно, отметил вице-спикер регионального парламента Андрей Лабыгин. "Я думаю, что вот эта преемственность поколений очень важна для того, чтобы тема патриотизма не увядала, чтобы мы на примерах тех, кто сегодня среди нас, могли демонстрировать подрастающему поколению, что долг, честь, борьба за отечество - это очень важные составляющие нашей жизни", - сказал Андрей Лабыгин, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области.