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Автор:
Виктория Малая

Агитпоезд "Армия Победы" отправился из Иркутска в Екатеринбург

Опубликовано: 02.05.2017 14:29

Изображение На железнодорожном вокзале Иркутска торжественно проводили агитпоезд "Армия Победы". Воинский эшелон из 12 вагонов проследует из столицы Приангарья до Екатеринбурга. По дороге у состава запланированы остановки в Красноярске, Новосибирске, Омске и Тюмени.

На платформах размещены исторические образцы вооружения и военной техники, также в составе есть вагон-музей и концертная площадка. Выступая на праздничном митинге, спикер областного парламента Сергей Брилка подчеркнул особое значение этой акции для детей и молодежи. Важно передать память о подвиге народа юным поколениям.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: Иркутская область принимала самое активное участие, чтобы наш народ победил. 214 тысяч наших земляков ушли на фронт, больше половины не вернулись. Сегодня, в преддверии 72 годовщины Победы, нашего оружия, нашего солдата, мы помним это.

Дмитрий Лебедев, ветеран Великой Отечественной войны: Во время войны с первого и до последнего дня я был на войне. Имел ранения. 98 лет мне уже. Я сделал заказ - до ста лет дожить.

1 мая такой же агитпоезд отправился в путь из Пензы. Ожидается, что через три дня оба состава будут торжественно встречать в Екатеринбурге.

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