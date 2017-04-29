Автор: Анастасия Байдракова

Сергей Левченко посетил Усольский район

Опубликовано: 02.05.2017 14:27

Объемы зерновых, как на Кубани. А техника для обработки земли собственного производства. Как работают сельхозпредприятия в передовом Усольском районе, расскажем в следующем материале.

Усольский район - один из передовых в Приангарье в области сельского хозяйства. Рабочую поездку губернатор начал с посещения фермы в поселке Большая Елань. Эти коровы - лидеры по молочной продуктивности в регионе. Они дают по 24 литра молока в день. Скот голштинских кровей. Хозяйство сейчас получает статус племенного репродуктора. А всего в районе шесть племенных организаций. "Чтобы получить высокую продуктивность, нужно, чтобы скот был сытый, чтобы кровность у него была хорошая, это очень молочный скот. Ниоткуда не закупаем мы молодняк. Сами выращиваем своих телочек", - рассказывает Марина Блохина, главный зоотехник сельхозпредприятия.

Из Большой Елани в Тельму. Здесь производят элитные семена зерновых. Пшеницу, ячмень, овес для посева реализуют по всей области, объемы - тысячи тонн. Посевная в регионе уже началась, готовность земель и техники 100 %, а семян - и зерновых, и зернобобовых - больше необходимого. Секрет высокой производительности не только сортовые семена. Сельхозтехнику, например, в Тельме делают сами. Это оборотный плуг. Аналог немецкого, который считается лучшим. Но наш прочнее. "Он переворачивается. Можно его и в том направлении положить отвалы, и в другом направлении, что экономит на разворотах", - объясняет Сергей Балалайкин, сварщик.

Еще одна забота губернатора в рабочей поездке - объекты социальной сферы. Детский сад в поселке Мальта - деревянный дом 53 года постройки. Всего четыре комнаты, печное отопление, удобств никаких. Строить современный сад на 55 мест начнут уже в этом году, срок сдачи - 2018 год. Похожая ситуация со средней школой в Тайтурке. Здание старое, загружено полностью. Нужно строить новое, считает губернатор. "Это достаточно дорогой будет объект, но, тем не менее, для того, чтобы его сохранить для дополнительного образования, для объекта культуры, для объекта спорта, я принял решение построить новую школу. И сейчас поручаю мэру, чтобы он подготовил место, согласование, проект, а мы постараемся в следующем году включить в план строительства", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

После постройки нового здания старое планируют сделать социокультурным центром и разместить в нем кружки, секции и детскую школу искусств.