Автор: Альфия Еремеева

Байкальский омуль - только для любительского лова

Опубликовано: 02.05.2017 14:24

И даже такую рыбалку ограничат по объемам добычи и орудиям. Специально для этого меняют правила рыболовства. А скоро приказ зарегистрируют в Минюсте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росрыбловства Илью Шестакова.

Между тем промышленный вылов омуля запретят полностью. Биомасса эндемика начала снижаться с 2008 года. В 2015-м она остановилась на отметке 10 тысяч тонн. С такими темпами ценная рыба может полностью исчезнуть за несколько лет, предупреждают ученые.