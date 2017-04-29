Автор: Ирина Белогривая

"Автожесть"

Опубликовано: 02.05.2017 14:22

Сразу несколько крупных аварий произошло в минувшие выходные в регионе. На Култукском тракте фура улетела в кювет, перед этим столкнувшись с легковым автомобилем и еще одним большегрузом. А в Черемхово маневровый тепловоз врезался в "Хонду". Подробности в рубрике "Автожесть".

Два большегруза и легковушка. На 95-м километре Култукского тракта произошла авария, из-за которой на трассе люди стояли в пробке. Одну полосу перегородила фура, лежащая на боку. Все произошло днем 1 мая. Водитель "Фредлайнера" не справился с управлением и врезался в "Сузуки", она двигалась по встречке. А после столкнулся еще раз, уже с грузовиком. В итоге тягач слетел в кювет. Водитель-виновник аварии получил незначительные травмы, остальные участники не пострадали.

А в ночь с пятницы на субботу в Тулунском районе возле села Шерагул дорогу не поделили "Волга" и междугородний автобус. Водитель легкового автомобиля не уступил автобусу. В результате столкновения пассажирское транспортное средство съехало в кювет. Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам. А в больницу увезли водителя автобуса и двух человек, ехавших в "Волге".

В воскресенье в Черемхово столкнулись маневровый тепловоз и легковой автомобиль. Авария случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде. Женщина выехала на пути прямо перед тепловозом. Машинист начал экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Лишь по счастливой случайности, никто не пострадал. Виновнице теперь грозит штраф. А еще, возможно, придется возмещать ущерб, нанесенный тепловозу.