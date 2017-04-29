Автор: Марина Беклемишева

Медиахолдинг "АС Байкал ТВ" объявил сбор необходимых вещей пострадавшим от пожаров

Опубликовано: 02.05.2017 14:19

Землякам, которые оказались в беде, помогают и просто неравнодушные люди. На гуманитарную акцию, которую объявила программа "Новости" медиахолдинга "АС Байкал ТВ", откликнулись сотни иркутян.

Все праздничные выходные они несли в редакцию взрослую и детскую одежду и обувь, постельное белье, посуду, средства гигиены. Все это необходимо жителям сгоревших поселков и деревень. И сегодня пункт приема помощи работает с самого раннего утра. "Всегда как-то ставишь себя на место вот этих людей, которые пострадали. Понимаешь, что это безысходность, как тяжело остаться вообще без ничего. Очень хорошо, когда ты понимаешь, куда это идет. То есть много же сейчас в соцсетях таких вещей распространяется. И непонятно, куда это все потом пойдет. То есть тут ясно, что крупное предприятие, как вы, занимаетесь сбором таких вещей", - сказала Елена Горр.

Собирать гуманитарную помощь продолжим до 5 мая. Если вы хотите помочь, приносите вещи по адресу: Иркутск, улица Богдана Хмельницкого, 36. Все собранное мы отвезем погорельцам. И расскажем об этом в наших репортажах.

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