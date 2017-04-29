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Автор:
Яна Романова

В Киренский район направили первую гуманитарную помощь

Опубликовано: 02.05.2017 14:16

Изображение Груз доставил указом министра МЧС России Владимира Пучкова специальный борт Ан-74 Сибирского регионального центра. Полторы тысячи тонн гуманитарной помощи передадут погорельцам.

Министерство социального развития Иркутской области совместно с Красным крестом собрали одежду, постельные принадлежности, теплые вещи, продукты питания и другие предметы первой необходимости. "В Киренске пройдет совещание с представителями Минтруда РФ, чтобы оценить еще раз, какая помощь необходима. Мы отдельно будем смотреть по погорельцам, по оздоровлению детей, в этом поселке проживали 35 инвалидов, 5 многодетных семей, что конкретно необходимо им", - заявил Владимир Родионов, министр социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области.

Сегодня губернатор Иркутской области Сергей Левченко встречается с жителями Саянска, которые тоже пострадали во время пожара. Его заместитель Дмитрий Чернышов и министр лесного комплекса Сергей Шеверда пообщаются с жителями поселка Вершина Аларского района.

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