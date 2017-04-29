Автор: Маргарита Кислицына

Бубновку восстанавливать не будут

Опубликовано: 02.05.2017 14:13

На сегодня известно, что пострадавшая деревня Бубновка восстановлена не будет, речь идет о полной ликвидации муниципального образования. Погорельцев переселят в соседние Киренск и Алексеевск. Там к концу осени достроят два пятиэтажных дома.

Правительство Иркутской области из резервного фонда страны получит почти 105 млн. рублей. Деньги пойдут на содержание пунктов временного размещения и питание эвакуированных жителей, а также на выплаты пострадавшим: единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсацию за утраченное имущество - 100 тысяч рублей.

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