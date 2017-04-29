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Автор:
Альфия Еремеева

Дознаватели установили точную причину пожара в Бубновке

Опубликовано: 02.05.2017 14:12

Изображение Окончательное заключение - замыкание электропроводки. Искры попали на сухую траву вблизи домов. Ураганный ветер мгновенно разнес огонь по поселку.

Пал сухостоя изначально был основной версией происшествия. Местные жители даже указали на односельчанина, который сжигал мусор на участке. Говорили также, что пожар устроили дети, которые играли с огнем. В ходе работы эти предположения не подтвердились. К слову, масштабы ЧП могли быть меньше, если бы все ответственные лица исполнили предписания. "Несвоевременное принятие мер со стороны энергоснабжающих организаций по отключению электроснабжения, несмотря на те предупреждения, которые были выданы и рекомендованы. В том числе, отключить системы энергоснабжения в случае, если это потребуется при ухудшении ветровой нагрузки", - сказал Виктор Пашков, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области.

Между тем, в самой Бубновке восстановили электроснабжение для уцелевших домов. Кроме местного клуба и двух магазинов, это 30 жилых зданий. Из-за крупного пожара сгорела одна трансформаторная подстанция. Две других продолжают работать.

Итогом крупного пожара стало не только уничтоженное жилье. В больнице до сих пор находится местная жительница. В реанимацию ее доставили с ожогами 8% тела. Женщине 59 лет, она одинокая. Возможно, после выписки пострадавшая переедет в дом-интернат, сообщили в региональном министерстве соцзащиты. Вопрос решат, как только состояние пациента придет в норму.

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