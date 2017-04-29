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Автор:
Николай Бессонов

Аномальная жара сменилась спасительными дождями

Опубликовано: 02.05.2017 14:09

Изображение В Приангарье вторые сутки не обходится без осадков. Причем это не только дождь. Местами выпал снег. По данным синоптиков, такая погода продлится еще двое суток.

Больше всего на осадки повезло югу региона. В Иркутске выпало 29 миллиметров осадков, это почти месячная норма. А вот в страдающих от пожара северных районах дождя было крайне мало. Непогода - результат влияния мощного циклона, который пришел из Монголии. Правда, задевает Иркутскую область он только краем.



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