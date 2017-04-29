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Автор:
Яна Романова

Наземные группировки для тушения пожаров усилили авиацией

Опубликовано: 02.05.2017 14:08

Изображение Самолет-амфибия Бе-200 и борт Ил-76 в день совершали по 9 вылетов. Особо сложная ситуация в Слюдянском и Качугском районах. С воздуха обстановку осложняет горно-холмистая местность.

Первый вылет самолета-амфибии Бе-200 в район Старой Ангасолки. Там есть опасность перехода огня на деревню. Пилоты внимательно осматривают местность. Пожар распространился по территории Маритуйского лесничества Прибайкальского национального парка, площадь более 100 гектаров.

Только за один день самолет-амфибия совершил 9 вылетов и сбросил более 100 тонн воды, сбивая пламя. Его продолжили ликвидировать наземными силами. Распространение огня остановили. "Вы сами видите, что горно-холмистая местность, которая, конечно, создает определенные трудности при тушении пожаров, не позволяет очень низко снижаться для того, чтобы прямо на пожар сливать воду, мы выбираем безопасные стороны подхода, чтобы наш труд не пропадал даром", - сказал Тимофей Бурдюгов, второй пилот самолета Бе-200.

Заправляют Бе-200 на земле, в иркутском аэропорте. Байкал, где самолет обычно забирает воду, пока покрыт льдом. А судну необходимо более 2 километров акватории водоема, чтобы под давлением набрать 12 тонн жидкости. "Ситуация с лесными пожарами в Сибири полностью под контролем. Этому помогает то, что у нас увеличена группировка МЧС России, сюда прибыла различная техника", - сообщил Александр Чуприян, заместитель министра МЧС РФ.

Одновременно с Бе-200 еще один борт МЧС России - самолет Ил-76 - работает в Качугском районе. Он прибыл в Иркутскую область из Бурятии. Мониторингом лесопожарной обстановки и передислокацией десанта для тушения кромок пожаров с земли занимаются экипажи вертолетов Ми-8. Работа авиации продолжится до полной ликвидации всех пожаров, которые создают угрозу населенным пунктам области.

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