Автор: Ирина Белогривая

Действующих пожаров в Приангарье нет

Опубликовано: 02.05.2017 14:04

Около пяти миллионов рублей штрафов выписали сотрудники лесной охраны с начала года. Все они касаются нарушений правил пожарной безопасности. С 28 апреля на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в области действующих пожаров нет.

В локализованном состоянии на сегодня шесть очагов. Из них три уже ликвидировали. По прогнозам Иркутского управления гидрометеорологии, пятый класс пожарной опасности ожидается в 10 районах области: Киренском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Нижнеудинском, Заларинском, Нукутском, Балаганском и Аларском районах.

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