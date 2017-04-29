Автор: Альфия Еремеева

Жителей Бубновки переселят в другие деревни

Опубликовано: 29.04.2017 19:17

В поселке не осталось социальных объектов и, соответственно, рабочих мест. Погорельцам предлагают переехать в соседние населенные пункты, где достроят пятиэтажные дома, либо получить земельный участок и уже там возводить новое жилье. Все варианты сейчас обсуждают на месте.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава МЧС России Владимир Пучков встречаются с жителями. Уже известно, что выплаты из областного бюджета при потере имущества составят 100 тысяч рублей на человека. При этом не более 300 тысяч на семью. Если имущество потеряно частично, то сумма компенсации составит 10 тысяч и 50 тысяч, соответственно. А сегодня вертолетом в Бубновку доставили 500 кг продуктов.