Объявлен сбор средств пострадавшим от пожара

По данным ЦБР (2017.04.29)
Выпуск новостей за 29.04.2017 (43.54)
Жителям поселка Бубновка в Киренском районе нужны самые необходимые вещи. Сбором занимаются волонтеры в Иркутске. Приносить можно женскую и мужскую одежду, обувь, детские вещи, посуду, постельное белье, предметы личной гигиены.
Вещи можно приносить по адресу: г.Иркутск, ул. Горького, 32. Ответственное лицо: Усов Геннадий Павлович. Тел: 89641110059.
Счет, на который можно отправить денежную помощь:
40703810018350025093
Байкальский банк Сбербанк России г.Иркутск
Первый рейс с гуманитарной помощью отправится в Бубновку 2 мая.
Сбор до 05.05
Контакты:
Ксения - 89500621831
Екатерина - 89087722061