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Автор:
Альфия Еремеева

Объявлен сбор средств пострадавшим от пожара

Опубликовано: 29.04.2017 18:24

Изображение Жителям поселка Бубновка в Киренском районе нужны самые необходимые вещи. Сбором занимаются волонтеры в Иркутске. Приносить можно женскую и мужскую одежду, обувь, детские вещи, посуду, постельное белье, предметы личной гигиены.

Вещи можно приносить по адресу: г.Иркутск, ул. Горького, 32. Ответственное лицо: Усов Геннадий Павлович. Тел: 89641110059.

Счет, на который можно отправить денежную помощь:

40703810018350025093

Байкальский банк Сбербанк России г.Иркутск

Первый рейс с гуманитарной помощью отправится в Бубновку 2 мая.

Сбор до 05.05

Контакты:

Ксения - 89500621831

Екатерина - 89087722061

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