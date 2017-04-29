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Автор:
Альфия Еремеева

На пожарах работают 1200 человек и около 500 единиц техники

Опубликовано: 29.04.2017 16:55

Изображение В 2,5 раза больше сил привлекли на тушение возгораний. Это 1200 человек. Машин стало больше в три раза - на пожарах работает около пяти сотен единиц техники. Это позволяет ликвидировать большинство очагов в первый же день.

Впрочем, в пятницу все силы бросили на защиту населенных пунктов. И только к вечеру огнеборцы ушли в леса. Работу серьезно осложнял сильный ветер. Порывы достигали 30 метров в секунду. "Только в ночь мы опахали 3 деревни. Это деревня Мостовая в Заларинском районе, в 500 метрах от деревни остановили мы лесной пожар. К сожалению, ветер, который был вчера весь день, продолжался и ночь. Деревня Трактовая в Зиминском районе. И в Иркутском районе деревня", - сообщил Сергей Шеверда, министр лесного комплекса Иркутской области.

Усиление ветра прогнозируют и 30 апреля. Ночью в западных и северных районах его скорость может достигать 22 метров в секунду. Пойдут дожди. На севере даже с мокрым снегом. В Иркутске по-прежнему будет тепло. Воздух прогреется до +22 градусов. А 1 мая на большей части региона ожидают осадки.

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