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Автор:
Яна Романова

Сегодня в Сибири с рабочей поездкой находится министр МЧС Владимир Пучков

Опубликовано: 29.04.2017 16:50

Изображение Свой облет территории он начал с Бурятии. Там глава ведомства провел совещание, на котором раскритиковал работу местных властей по тушению пожаров.

Буквально несколько минут назад самолет с Владимиром Пучковым на борту сел в Киренске Иркутской области. В планах провести встречу с жителями, затем осмотр района, ведь там еще есть одна беда - паводки. Далее федеральный министр отправится в районный поселок Бубновка. Там его ждет губернатор области, вместе они проведут совещание и поговорят с жителями. Главный вопрос для этих мест - достаточно ли на месте авиалесоохранной группировки для тушения пожаров, нужно ли подкрепление.

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