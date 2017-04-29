Сегодня в Сибири с рабочей поездкой находится министр МЧС Владимир Пучков

По данным ЦБР (2017.04.29)
Выпуск новостей за 29.04.2017 (43.54)
Свой облет территории он начал с Бурятии. Там глава ведомства провел совещание, на котором раскритиковал работу местных властей по тушению пожаров.
Буквально несколько минут назад самолет с Владимиром Пучковым на борту сел в Киренске Иркутской области. В планах провести встречу с жителями, затем осмотр района, ведь там еще есть одна беда - паводки. Далее федеральный министр отправится в районный поселок Бубновка. Там его ждет губернатор области, вместе они проведут совещание и поговорят с жителями. Главный вопрос для этих мест - достаточно ли на месте авиалесоохранной группировки для тушения пожаров, нужно ли подкрепление.