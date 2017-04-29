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Автор:
Ирина Белогривая

В Красноярском крае и Бурятии также зафиксировано большое количество возгораний

Опубликовано: 29.04.2017 16:48

Изображение Непростая ситуация складывается в регионах Сибири. В Красноярском крае огонь также прошелся по населенным пунктам. Пожарные отмечают, что главная причина, как и в Иркутской области, - человеческая халатность.

Жители жгут траву и мусор, хоть это и запрещено. Усугубляет ситуацию небывалая для апреля жара и сильный ветер. В соседней Бурятии удалось отстоять 47 населенных пунктов. В Черемушках Прибайкальского района огонь успел уничтожить половину села. В республиканской столице при этом дымки нет и запаха гари тоже. "Задымления вообще не чувствуется. Ни вчера не чувствовалось, ни сегодня. Горят окраины. Дует сильный ветер. И он от города. И поэтому, видимо, у нас все спокойно", - сообщила Виктория Кузнецова, житель г.Улан-Удэ (Бурятия).

Площади пожаров растут. В одной только Иркутской области сейчас зарегистрировано больше 50 природных пожаров. Из них локализовано 14.

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