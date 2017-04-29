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Автор:
Альфия Еремеева

В Бубновке огнем уничтожено 70 жилых домов

Опубликовано: 29.04.2017 16:43

Изображение Поселок Бубновка в Киренском районе начал гореть вчера. Пожар там зафиксировали в три часа дня. Деревня выгорела буквально за несколько часов. Но об этом стало известно только ближе к ночи. Огнем уничтожено 70 жилых домов. Сильный ветер - а он был более 20 м/c - разогнал огонь по территории населенного пункта молниеносно.

Лишились всего за один день. Жители Бубновки до сих пор не могут прийти в себя. Огонь расходился так стремительно, что люди ничего не успели спасти. В поселке живут 450 человек, в основном пенсионеры. Все, что они накопили за последние 20, а то и 30 лет, сгорело.

Бубновка находится прямо на берегу Лены, в семи километрах от Киренска. Но от большой земли поселок фактически отрезан: навигация из-за льда на реке еще не началась. Привлечь дополнительные силы или доставить тяжелую технику было невозможно. Действия должностных лиц администрации Киренского района оценят правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность". А виновника трагедии уже нашли. Местный житель сжигал мусор на участке.

Жителям предоставят временное жилье и помогут со строительством нового. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уже утром был в пострадавшем поселке. В федеральном и областном бюджете предусмотрят средства для помощи. Жителям выделят по 125 кубометров древесины. В первую очередь людям нужны самые необходимые вещи. В ближайшее время активисты откроют гуманитарный сбор.

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