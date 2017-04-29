Автор: Алексей Келэвро

В поселке Большерастягаевский около 20 домов выгорели дотла

Опубликовано: 29.04.2017 16:39

Поселок Большерастягаевский в Зиминском районе выгорел почти дотла. Отстояли всего три дома. Люди не уходят с пепелища. Жители боролись с огнем самостоятельно, разогнали домашний скот в лес, чтобы спасти животных. Все имущество, личные вещи сгорели.

Противостоять стихии было бесполезно. Пламя беспощадно уничтожало один дом за другим. Буквально за считанные часы огонь заполонил весь поселок, оставив после себе только пустоту. Теперь погорельцы, вытирая слезы, осматривают пустые пепелища. На еще горящих остатках собственных домов приходится готовить обед.

Поселок Большерастягаевский Зиминского района практически полностью уничтожен огнем. Около 20 домов выгорели дотла. Местные жители расселились по знакомым, а домашний скот, который содержали фермеры, выпустили в лес. Теперь его предстоит найти, соответственно, подсчитать убытки.

Больше других пострадали фермеры, пламя уничтожило всю сельскохозяйственную технику и многотонные хранилища запасов для скота. Убытки, по словам местных жителей, составляют миллионы рублей. Но сейчас не до роскоши. Погорельцам элементарно негде жить. "Кто по родственникам расселился, а кто пошел к тем, у кого дома целые остались. Будем решать о расселении. О выдаче помещений. Нельзя людей бросать", - говорит Михаил Иванов, глава Ухтуйского муниципального образования.

Сейчас задача местных властей не только решить вопрос с пострадавшими, но и не допустить новых пожаров. По сухой траве пламя мгновенно может перейти на соседние деревни. Как это было в трех километрах отсюда. Там огненная стихия уничтожила огромный дачный кооператив. А после перекинулась на соседний завод железобетонных изделий и лесозаготовительную базу. Она тоже полностью сгорела. Вместе с ней огонь повредил вышку сотовой связи. В результате люди не могли вызвать пожарных и просто в панике покидали свои дома.

В общей сложности за минувшие сутки в Зиминском районе огонь уничтожил несколько сотен гектаров. Сильно пострадали жилые дома, частично выгорело кладбище, а плотная дымка держится до сей поры даже в соседнем районном центре. Огонь подошел вплотную к городу Зима. Люди смотрели из окон, как догорают их дачи.

На местах несут постоянные караулы сотрудники МЧС и лесоохраны. Но даже они не смогут противостоять сильному ветру. "Тут апокалипсис какой-то, неизвестно, откуда что горит. Здесь все кругом горит", - сказал Виктор Душлов, сотрудник лесоохраны.