Автор: Альфия Еремеева

За каждым пожаром стоят люди

Опубликовано: 29.04.2017 13:51

Так, в Слюдянке мужчина сжигал мусор прямо на приусадебном участке. Огонь перешел на сухую траву, после на жилой дом. В результате сгорели постройки даже у соседей. Возгорание остановили, когда оно уже перекинулось на городской лес.

Виновников нашли также в Тулунском и Зиминском районах. Это дачники, которые убирались на участках. А в Братском районе владелец предприятия работал с открытым источником огня, который стал причиной лесного пожара.