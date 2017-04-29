Автор: Альфия Еремеева

Виновника трагедии нашли и в Бубновке

Опубликовано: 29.04.2017 13:47

Мужчина сжигал мусор на участке. Шквалистый ветер разнес огонь по округе и перекинулся на постройки. Сейчас жители ютятся в местном клубе. Мы поговорили по телефону с погорельцами.

"Сын мне кричит: беги собирай документы. И оно пошло. Я пока бежала, за мной шел огонь, сильный ветер, воды вообще в поселке не было. Поселку хана, все сгорело. Никто не восстановит! У меня даже труба сгорела. Ничего не осталось. Ребенок маленький! Главное, воды в поселке не было. Если б была, может несколько домов отстояли", - рассказала Вера Кузнецова, житель д.Бубновка.

Видео новости Скачать