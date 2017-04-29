Роспотребнадзор рекомендует жителям Приангарья не выходить на улицу из-за сильного задымления

По данным ЦБР (2017.04.29)
Выпуск новостей за 29.04.2017 (43.54)
Не выходить на улицу и постараться не открывать окна. При сильном задымлении Роспотребнадзор рекомендует жителям Иркутской области большую часть времени проводить в помещении.
Особенно это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхания и сердечно-сосудистой системы. Оконными вентиляторами лучше не пользоваться. Если с улицы сильно тянет дымом, отверстия лучше затянуть неплотной тканью, которую нужно смачивать водой. Выпускать детей на улицу не стоит. Даже время выгула животных нужно сократить до минимума.