Автор: Альфия Еремеева

Роспотребнадзор рекомендует жителям Приангарья не выходить на улицу из-за сильного задымления

Опубликовано: 29.04.2017 09:36

Не выходить на улицу и постараться не открывать окна. При сильном задымлении Роспотребнадзор рекомендует жителям Иркутской области большую часть времени проводить в помещении.

Особенно это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхания и сердечно-сосудистой системы. Оконными вентиляторами лучше не пользоваться. Если с улицы сильно тянет дымом, отверстия лучше затянуть неплотной тканью, которую нужно смачивать водой. Выпускать детей на улицу не стоит. Даже время выгула животных нужно сократить до минимума.