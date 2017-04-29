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Автор:
Альфия Еремеева

Роспотребнадзор рекомендует жителям Приангарья не выходить на улицу из-за сильного задымления

Опубликовано: 29.04.2017 09:36

Изображение Не выходить на улицу и постараться не открывать окна. При сильном задымлении Роспотребнадзор рекомендует жителям Иркутской области большую часть времени проводить в помещении.

Особенно это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями дыхания и сердечно-сосудистой системы. Оконными вентиляторами лучше не пользоваться. Если с улицы сильно тянет дымом, отверстия лучше затянуть неплотной тканью, которую нужно смачивать водой. Выпускать детей на улицу не стоит. Даже время выгула животных нужно сократить до минимума.



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