Автор: Внеш. корр.

Огонь бушевал и в областном центре

Опубликовано: 29.04.2017 09:34

В районе улицы Гравийная в Иркутске-II загорелись камыши и сухая трава. Как нам сообщили в региональном управлении МЧС, пожар шел в сторону улицы Зои Космодемьянской. Ветер и жара усугубляли ситуацию. Плюс ко всему в садоводстве еще не подключили летний водопровод.

Очевидцы рассказывают, что огонь перекидывался с одного участка на другой. Вокруг все затянуло едким дымом. Жители домов вместе с пожарными вышли на борьбу с огнем. В итоге им удалось не подпустить стихию к строениям. Огонь постепенно утих.