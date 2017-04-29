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Автор:
Яна Романова

Федеральный центр призвал к немедленному реагированию

Опубликовано: 29.04.2017 09:30

Изображение Накануне ночью министр Владимир Пучков из Москвы провел селекторное совещание с Иркутском. Власти сообщили оперативную информацию. Федеральный центр призвал к немедленному реагированию, а группировку сил авиалесоохраны для тушения пожаров увеличить и взять под жесткий контроль.

Пятница, в Иркутске 17.00. Внеочередное заседание региональной комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС. Выхода нет - власти вводят на всей территории Иркутской области режим чрезвычайной ситуации. Говорят, что обращения к населению, к руководству районов не дали результатов. Скорость распространения огня достигла 40 километров в час. "Это связано с погодными условиями, которые установились на территории области. Высокая температура, не характерная для данного периода времени, отсутствие осадков вызвали то, что на территории 14 районов сегодня 4 класс пожароопасности и в 9 районах 5-й, чрезвычайный, класс пожароопасности в лесах. Также по области проходит холодный фронт, это привело сегодня к усилению ветра, что, в свою очередь, вызвало обострение обстановки с природными пожарами, площадь пожаров увеличилась", - сообщил Александр Битаров, председатель правительства Иркутской области.

Продолжаются сельхозпалы, неосторожное обращение с огнем, и это вызывает дополнительные пожары, которые переходят в леса и на жилые строения, говорит глава региона. Прошло 5 часов, в Иркутске поздняя ночь. Информация уже полностью изменилась. На связи с областным центром из Москвы министр Владимир Пучков. Он призывает к быстрому оперативному реагированию, счет в схватке с пожарами идет на часы, а где-то и минуты. "Отдельные планы я прошу утвердить по применению вертолетной авиации Ми-8. Группировку сил авиалесоохраны под жесткий контроль и обеспечить взаимодействие авиации и наземной группировки. Приоритет нашей работы - это четкий прогноз развития ситуации и жесткое выполнение всех ограничений, связанных с особым противопожарным режимом и режимом ЧС", - заявил Владимир Пучков, министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Мэрам территорий дали поручение, чтобы все люди, которые потеряли жилье, не остались без внимания, были расселены во временное жилье. А впоследствии им выделят компенсацию.

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