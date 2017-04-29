Автор: Альфия Еремеева

В Сибирь вылетел глава МЧС России Владимир Пучков

Опубликовано: 29.04.2017 09:25

В первую очередь, его ждут в Бурятии. А уже в два часа дня министр планирует быть в поселке Бубновка Киренского района. Туда рано утром уже отправился губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава регионального МЧС Валентин Нелюбов.

На месте встретятся с погорельцами и определят, какая помощь им нужна. Кроме того, нужно решить, когда и в каких точках применять авиацию - вертолет Ми-8 и самолет Бе-200. Воздушные суда прибыли в Иркутск еще вчера. Проблема в том, что реки на севере до сих пор скованы льдом. Заправлять самолет-амфибию водой придется на земле.

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