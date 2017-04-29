В Сибирь вылетел глава МЧС России Владимир Пучков

По данным ЦБР (2017.04.29)
Выпуск новостей за 29.04.2017 (43.54)
В первую очередь, его ждут в Бурятии. А уже в два часа дня министр планирует быть в поселке Бубновка Киренского района. Туда рано утром уже отправился губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава регионального МЧС Валентин Нелюбов.
На месте встретятся с погорельцами и определят, какая помощь им нужна. Кроме того, нужно решить, когда и в каких точках применять авиацию - вертолет Ми-8 и самолет Бе-200. Воздушные суда прибыли в Иркутск еще вчера. Проблема в том, что реки на севере до сих пор скованы льдом. Заправлять самолет-амфибию водой придется на земле.