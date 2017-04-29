Автор: Альфия Еремеева

71 пожар зафиксирован в Приангарье

Опубликовано: 29.04.2017 09:23

Иркутская область на космоснимках вся в огне. По данным на 7.00, действует 37 пожаров. Их площадь свыше 2,5 тысяч гектаров. Больше всего очагов в Братском районе - 11. Шесть в Зиминском и три в Заларинском районе. А накануне в регионе зафиксировали рекордное число возгораний - 71 пожар. И только половину из них удалось потушить. В деревне Вершина Аларского района сейчас ликвидируют последствия. В Бубновке проливка еще не закончилась.

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