Жителей Бубновки эвакуировали

По данным ЦБР (2017.04.29)
Выпуск новостей за 29.04.2017 (43.54)
Огонь в Бубновку пришел с полей, сильный ветер мгновенно раздул пламя. Жителей эвакуировали. Часть людей по-прежнему остается в поселке, в уцелевших зданиях. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Местные власти подозревают в халатности.
Село находится в шести километрах от Киренска, на другом берегу Лены. Мы связались с одним из жителей города. "У нас-то побольше пожарных в городе, деревня-то сгорела, там одна пожарная ездила, ничего не успели. Ураган был сильный. Стечение обстоятельств, огонь. Весь народ полностью кого на острова, кого куда эвакуировали. Кого-то в город. Будут жить пока в школе, в садах, расселяют их", - сообщил Сергей Марков, житель г.Киренска.