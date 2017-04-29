Автор: Анастасия Байдракова

Жителей Бубновки эвакуировали

Опубликовано: 29.04.2017 09:21

Огонь в Бубновку пришел с полей, сильный ветер мгновенно раздул пламя. Жителей эвакуировали. Часть людей по-прежнему остается в поселке, в уцелевших зданиях. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Местные власти подозревают в халатности.

Село находится в шести километрах от Киренска, на другом берегу Лены. Мы связались с одним из жителей города. "У нас-то побольше пожарных в городе, деревня-то сгорела, там одна пожарная ездила, ничего не успели. Ураган был сильный. Стечение обстоятельств, огонь. Весь народ полностью кого на острова, кого куда эвакуировали. Кого-то в город. Будут жить пока в школе, в садах, расселяют их", - сообщил Сергей Марков, житель г.Киренска.

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