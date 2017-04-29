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Автор:
Марина Беклемишева

Деревня Бубновка и поселок Большерастягаевск полностью сгорели

Опубликовано: 29.04.2017 09:18

Изображение В Иркутскую область пришла большая беда. Пожары сметают с лица земли целые населенные пункты. Деревня Бубновка в Киренском районе сгорела дотла. Там огнем уничтожено более 70 жилых домов.

Сгорели детский сад, школа и администрация. Все произошло за три часа. Из-за сильного ветра - более 20 м/c - огонь захватывал территорию молниеносно. Люди остались без вещей, документов. Они напуганы. Горит также Зиминский район, полностью сгорел поселок Большерастягаевск. Там жители боролись с огнем самостоятельно, разогнали домашний скот в лес, чтобы спасти животных от огня. В Саянске сгорела вышка сотовой связи. Связи нет. Люди пытаются своими силами тушить то, что еще можно уберечь. О человеческих жертвах пока не сообщается. В Зиминском районе находится съемочная группа программы "Новости".

Алексей Келэвро, корреспондент: Мы находимся в поселке Большерастягаевский Зиминского района. Как вы можете видеть, он практически полностью уничтожен огнем. Около 20 домов выгорели дотла. Местные жители расселились по знакомым, а домашний скот, который содержали фермеры, они выпустили в лес. Теперь его предстоит найти, соответственно, подсчитать убытки. Буквально в нескольких километрах находится еще один населенный пункт. К нему огонь еще не добрался, но если ветер усилится, все возможно.

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