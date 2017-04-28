виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+11
Сб
день
+17/+19
Сб
вечер
+13/+15
Вс
ночь
+8/+10

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.9707
Евро/Рубль:
  62.1664

По данным ЦБР (2017.04.28)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 28.04.2017 (62.65)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

Огонь уничтожает дома в населенных пунктах

Опубликовано: 28.04.2017 16:47

Изображение Целое садоводство сгорело в Зиминском районе. Спасателям пришлось окапывать дома с помощью тяжелой техники, чтобы не допустить распространения огня. 8 домов сгорели в деревне Вершина Аларского района. 2 строения пожар уничтожил в Черемхово. А в Заларинском районе деревня потеряла 4 дома.

В условиях усиления ветра и жаркой сухой погоды сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям области быть предельно ответственными и осторожными. Все подразделения ведомства переведены на двусменный режим работы. Дополнительно выставлены 200 единиц техники, но потушить каждый пал травы или мусора невозможно, отмечают спасатели. А значит, трехдневные выходные могут оказаться очень опасными. "В чем причины пожаров? В безалаберности, в безответственности, в бесхозяйственности. Брошенные окурки, разведение костров, попытки утилизировать старую траву и мусор путем сжигания. Любое, даже малое загорание на территории населенного пункта приводит к необратимым последствиям. Иркутяне! По прогнозам погоды мы ожидаем усиление ветра до 30 метров в секунду. В таких условиях тушить пожары мы сможем только путем сноса домов. Другого быть не может. Прошу вас всех: соблюдайте правила безопасности", - призвал Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко распорядился направить в Иркутскую область дополнительную авиацию - самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Технику уже заправили топливом и водой. Самолет-амфибию отправили в южные и центральные районы региона для составления более точной картины лесных пожаров. Завтра Бе-200 приступит к ликвидации очагов возгорания.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.4690899848938 Sec.