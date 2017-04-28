Автор: Марина Беклемишева

Огонь уничтожает дома в населенных пунктах

Опубликовано: 28.04.2017 16:47

Целое садоводство сгорело в Зиминском районе. Спасателям пришлось окапывать дома с помощью тяжелой техники, чтобы не допустить распространения огня. 8 домов сгорели в деревне Вершина Аларского района. 2 строения пожар уничтожил в Черемхово. А в Заларинском районе деревня потеряла 4 дома.

В условиях усиления ветра и жаркой сухой погоды сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям области быть предельно ответственными и осторожными. Все подразделения ведомства переведены на двусменный режим работы. Дополнительно выставлены 200 единиц техники, но потушить каждый пал травы или мусора невозможно, отмечают спасатели. А значит, трехдневные выходные могут оказаться очень опасными. "В чем причины пожаров? В безалаберности, в безответственности, в бесхозяйственности. Брошенные окурки, разведение костров, попытки утилизировать старую траву и мусор путем сжигания. Любое, даже малое загорание на территории населенного пункта приводит к необратимым последствиям. Иркутяне! По прогнозам погоды мы ожидаем усиление ветра до 30 метров в секунду. В таких условиях тушить пожары мы сможем только путем сноса домов. Другого быть не может. Прошу вас всех: соблюдайте правила безопасности", - призвал Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко распорядился направить в Иркутскую область дополнительную авиацию - самолет Бе-200 и вертолет Ми-8. Технику уже заправили топливом и водой. Самолет-амфибию отправили в южные и центральные районы региона для составления более точной картины лесных пожаров. Завтра Бе-200 приступит к ликвидации очагов возгорания.

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