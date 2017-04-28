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Автор:
Альфия Еремеева

В Иркутской области действует 25 пожаров

Опубликовано: 28.04.2017 16:39

Изображение Возгорания в населенных пунктах Замазчиково и Артель "Первого мая" произошли из-за поджогов на полях. Огонь на покосе позже перешел на земли лесного фонда. По последним данным, в области действует 25 пожаров.

И погода словно испытывает на прочность огнеборцев. Так, в Аларском районе воздух нагрелся до +32 градуса по Цельсию. В Зиме, Заларях, Усолье-Сибирском, Братске и Тайшете ожидают штормовой ветер. Он может усилиться до 20 метров в секунду. При таких условиях проконтролировать даже небольшой костер, например на пикнике, невозможно. Поэтому доступ в лес временно запретили. "Губернатором была поставлена задача выставить посты по недопущению населения в леса при достижении 3 и выше класса пожарной опасности на территории. Мы данное распоряжение сейчас разошлем по лесничествам. Сегодня отработали правовой механизм", - сказал Сергей Шеверда, министр лесного комплекса.

Если вы заметили, как горит сухая трава или из лесного массива валит густой дым, обязательно сообщите на прямую линию лесной охраны - 8-800-100-94-00. Или в единую диспетчерскую службу по лесам Иркутской области 8 (3952) 22-99-68.

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