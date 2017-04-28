виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+11
Сб
день
+17/+19
Сб
вечер
+13/+15
Вс
ночь
+8/+10

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.9707
Евро/Рубль:
  62.1664

По данным ЦБР (2017.04.28)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 28.04.2017 (62.65)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

Спортобзор

Опубликовано: 28.04.2017 15:43

Изображение Спортсмены Иркутской области успешно выступили на первенстве Сибири по дзюдо. А футбольному клубу "Зенит" предстоит сразиться с омским "Иртышом". Подробности в спортивном обзоре.

Дзюдоисты Приангарья завоевали две золотых, серебряную и бронзовую медали на чемпионате Сибирского федерального округа. Турнир проходил в Минусинске в Красноярском крае. Теперь иркутяне Бахриддин Муминов, Давид Габаидзе, Евгений Прокопчук и ангарчанка Варвара Чарохчан отправятся на чемпионат России по дзюдо. Турнир пройдет в Нальчике с 16 по 19 сентября.

А иркутский стрелок Артем Черноусов стал победителем Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. Турнир проходил с 20 по 27 апреля в Краснодаре. На дистанции 10 метров в стрельбе из пневматического пистолета Артем поразил 582 мишени из 600 возможных. Спортсмен занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва "Приангарье" у заслуженного тренера России Галины Корзун.

30 апреля футбольный клуб "Зенит" проведет первую в этом году домашнюю встречу первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны "Восток". Соперником подопечных Олега Яковлева будет омский "Иртыш". Сейчас иркутяне находятся на шестой строчке турнирной таблицы, а омичи на пятой. Начало встречи "Зенит" - "Иртыш" в 16.00 на стадионе "Труд".

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5771899223328 Sec.