Автор: Внеш. корр.

Спортобзор

Опубликовано: 28.04.2017 15:43

Спортсмены Иркутской области успешно выступили на первенстве Сибири по дзюдо. А футбольному клубу "Зенит" предстоит сразиться с омским "Иртышом". Подробности в спортивном обзоре.

Дзюдоисты Приангарья завоевали две золотых, серебряную и бронзовую медали на чемпионате Сибирского федерального округа. Турнир проходил в Минусинске в Красноярском крае. Теперь иркутяне Бахриддин Муминов, Давид Габаидзе, Евгений Прокопчук и ангарчанка Варвара Чарохчан отправятся на чемпионат России по дзюдо. Турнир пройдет в Нальчике с 16 по 19 сентября.

А иркутский стрелок Артем Черноусов стал победителем Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. Турнир проходил с 20 по 27 апреля в Краснодаре. На дистанции 10 метров в стрельбе из пневматического пистолета Артем поразил 582 мишени из 600 возможных. Спортсмен занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва "Приангарье" у заслуженного тренера России Галины Корзун.

30 апреля футбольный клуб "Зенит" проведет первую в этом году домашнюю встречу первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны "Восток". Соперником подопечных Олега Яковлева будет омский "Иртыш". Сейчас иркутяне находятся на шестой строчке турнирной таблицы, а омичи на пятой. Начало встречи "Зенит" - "Иртыш" в 16.00 на стадионе "Труд".