Автор: Внеш. корр.

Задержаны подозреваемые в распространении синтетических наркотиков

Опубликовано: 28.04.2017 15:33

11-классницу и трех молодых людей задержали в Иркутске за сбыт синтетических наркотиков. Запрещенные вещества подозреваемые покупали в интернет-магазине и делали закладки возле жилых домов. Фотоотчет о своей работе они отправляли организатору группы. Тот, в свою очередь, пересылал координаты тайников потенциальным покупателям.

В поселке Ново-Иркутский Иркутского района полиция обнаружила 7 тайников с полиэтиленовыми свертками. Найденные вещества направили на экспертизу. По факту незаконного сбыта наркотических средств, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

Изображения новости