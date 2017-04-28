Автор: Внеш. корр.

Краеведческий музей, артефакты: выпуск №11

Опубликовано: 28.04.2017 14:29

Восток - дело тонкое. И загадочное. Мы продолжаем рассказывать о самых интересных экспонатах Иркутского областного краеведческого музея. И сегодня речь пойдет о таинственных, а иногда и зловещих предметах буддийского культа. О них рассказывает главный хранитель музея Ирина Коренева. В эфире рубрика "235 артефактов".

Внушительная восточная коллекция Иркутского краеведческого состоит из сотен артефактов. В позапрошлом столетии она считалась богатейшей на планете. А в 1888 году в музее открыли первую в мире буддистскую выставку. Иркутск в этом деле преуспел неслучайно - сказалось близкое к странам Азии расположение. К тому же здесь работало Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества. Из экспедиций в Монголию, Китай, Тибет ученые привозили предметы буддистского культа. Например, эти 8 гневных божеств - дар Алексея Старцева. "Они выглядят очень устрашающе с головами с тремя глазами, обязательно над головой ареол из пламени, или пояс, или голова, состоящая из черепов человеческих. Но они, в принципе, хранители буддийской веры. И они устрашают только противников буддийской веры, поэтому они так страшно выглядят", - говорит Ирина Коренева, главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея.

В коллекции есть бронзовые колокольчики хонхо, священные сосуды, буддистские драгоценности и, конечно, бронзовые статуи богов. Среди них Бодхисаттва, или Авалокитэшвара - воплощение сострадания. По легенде, у божества, взглянувшего с небес на человеческие страдания, голова раскололась на 11 частей. Все эти статуэтки когда-то стояли на алтарях буддистских храмов. Как и древняя молитвенная мельница. "Внутри этой металлической чаши находится свиток с молитвой. Вот так он выглядит. Иногда может быть одна и та же молитва "амманепадмахум", что в переводе "слава белому лотосу". И сколько раз ее покрутишь, столько раз ты и помолился", - сказала Ирина Коренева.

Но есть в постоянной экспозиции музея поистине зловещие буддистские артефакты. Например, флейта из кости человека. Или чаша Габала - ритуальный сосуд из человеческого черепа. Его использовали для возлияния божествам. Считалось, что чаша, сделанная из черепа маленького ребенка или жертвы убийства, обладала величайшей духовной силой. "Там швы такие зигзагообразные, которые делят черепную коробку на пять частей. И это символизирует пять мудростей Будд. Если говорить о простом символе этой чаши, что мы думаем о смерти, и мы понимаем, что эта жизнь ничтожна по сравнению со Вселенной, в которой мы находимся", - говорит Ирина Коренева.

Со временем эти буддистские чаши стали изготавливать из серебра и бронзы. А древние артефакты до сих пор служат напоминанием об эфемерности жизни. Какие еще тайны хранит Иркутский краеведческий? Следите за проектом "235 артефактов" на сайте музея и в нашей программе.