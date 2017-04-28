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Автор:
Ирина Белогривая

Главную пешеходную улицу Иркутска ждут перемены

Опубликовано: 28.04.2017 14:24

Изображение На Урицкого проведут реконструкцию. Работы планируют начать уже этим летом. Съемочная группа встретилась с главным архитектором города и выяснила, какой будет старая новая улица.

Микс ретро и современности - такой видят Урицкого разработчики проекта. На улице находятся 15 памятников архитектуры регионального значения. Поэтому очень важно сохранить шарм старины. Правда, сейчас большинство зданий в удручающем состоянии. Это признают чиновники, видят горожане.

- Убогая! Честное слово! Налево, направо посмотришь, одно убожество. Вы помните нашу старую брусчатку? Она, конечно, местами была выщербленная. Но по ней было приятно пройти. Мы этой улицей гордились.

- Можно было бы как-то улучшить. Цветы посадить, аллею какую-то сделать, чтобы было приятнее по ней ходить. А то одни магазины и музыканты вон поют.

- Я бы добавил сюда больше красок! Жизни! Ну вы посмотрите! Скучно тут все, тускло!

Именно вдохнуть жизнь в улицу - такая задача стоит перед проектом реконструкции. В этом году начнут с менее затратных работ. Собственникам зданий необходимо подготовить паспорта фасадов, исходя из их первоначального облика. И, возможно, приступить к их капитальному ремонту. Летом планируют обновить фонарные столбы, урны, лавочки. Но самое главное - очистить улицу от разношерстной рекламы. Сейчас в городе разрабатывают единые правила, как должны выглядеть вывески. "Параллельно разрабатываем концепцию, проект благоустройства и синхронизируем действия по ремонту инженерных сетей с последующим благоустройством. Раскопали, сделали, потом все в порядок привели. И вот эти работы капиталоемкие, давайте смотреть правде в глаза, мы будем выполнять уже, наверное, в 2018 году", - рассказал Сергей Александров, главный архитектор г.Иркутска.

Инженерные сети - это самое глобальное в проекте реконструкции. По предварительным данным, тепло- и водосети изношены сильно. Менять их будут за счет эксплуатационных организаций.

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