Автор: Альфия Еремеева

Выставка в честь ветерана Анатолия Бондаренко открылась в усадьбе Сукачева

Опубликовано: 28.04.2017 14:19

"Память жива" - так называется проект, посвященный героям, защитникам и выдающимся личностям Великой Отечественной войны. Один из них - ветеран из Иркутска Анатолий Бондаренко. Выставка в его честь открылась в усадьбе Сукачева.

В этом году военному летчику исполняется 90 лет. С юбилеем его поздравил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона поблагодарил ветерана за его военные подвиги и многолетнюю службу Родине. В запас Анатолий Бондаренко ушел в звании полковника. "Ему ведь пришлось в самых высокотехнических войсках служить: и летчик, и ракетные войска стратегического назначения. Причем не только на уровне региона, Иркутской области. Он как человек известен среди всех руководителей этих очень важных частей", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Военная служба не помешала Анатолию Бондаренко стать поэтом. Он подготовил и издал 12 книг. Среди них сборник, посвященный 65-й годовщине Великой Победы. В него вошли стихи поэтов Иркутской области.

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