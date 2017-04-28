Автор: Яна Романова

Сергей Брилка провел встречу с ветеранами

Опубликовано: 28.04.2017 14:16

Возможно ли включить расходы на лекарства в размер прожиточного минимума? И какие изменения в мерах социальной поддержки обсуждают на уровне законопроектов? Эти вопросы ветераны накануне 9 Мая задали спикеру регионального парламента.

В преддверии 9 Мая говорят о буднях ветеранов, о работе законодательной власти в регионе. Представители ветеранских организаций спрашивают о решениях, которые приняли на апрельской сессии Законодательного собрания. Особо интересуют меры социальной поддержки. Закрепить их предоставление населению именно через законы, подчеркивает Сергей Брилка, было стратегически необходимым. В первом чтении приняли законопроект об индексации стоимости бесплатного питания для школьников. "Мы стремимся в данном случае защитить детей, которым сложно. Мы час на сессии говорили и приняли решение. Думаю, оно взвешенное. Эта поддержка для детей в школе существенная", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

В продолжение разговора задали вопрос о возможности включения расходов на лекарства в размер прожиточного минимума, исходя из реальной стоимости медикаментов. "В последнее время цены на лекарства стали бессовестными, и сегодня много обращений, как быть. Я вот сам буквально на днях зашел в аптеку, и волокардин, который стоил рубли, сегодня стоит 400 рублей", - сообщил Анатолий Турусин, председатель Иркутского областного отделения Российского общественного благотворительного фонда ветеранов войны, труда и вооруженных сил.

Сергей Брилка отметил, что вопрос стоимости лекарств актуальный и помощь должна быть адресной с учетом степени нуждаемости ее получателей. А в завершении встречи каждой ветеранской организации вручили материальную помощь из личных средств депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания региона.