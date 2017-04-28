виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+11
Сб
день
+17/+19
Сб
вечер
+13/+15
Вс
ночь
+8/+10

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.9707
Евро/Рубль:
  62.1664

По данным ЦБР (2017.04.28)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 28.04.2017 (62.65)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

Сергей Брилка провел встречу с ветеранами

Опубликовано: 28.04.2017 14:16

Изображение Возможно ли включить расходы на лекарства в размер прожиточного минимума? И какие изменения в мерах социальной поддержки обсуждают на уровне законопроектов? Эти вопросы ветераны накануне 9 Мая задали спикеру регионального парламента.

В преддверии 9 Мая говорят о буднях ветеранов, о работе законодательной власти в регионе. Представители ветеранских организаций спрашивают о решениях, которые приняли на апрельской сессии Законодательного собрания. Особо интересуют меры социальной поддержки. Закрепить их предоставление населению именно через законы, подчеркивает Сергей Брилка, было стратегически необходимым. В первом чтении приняли законопроект об индексации стоимости бесплатного питания для школьников. "Мы стремимся в данном случае защитить детей, которым сложно. Мы час на сессии говорили и приняли решение. Думаю, оно взвешенное. Эта поддержка для детей в школе существенная", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

В продолжение разговора задали вопрос о возможности включения расходов на лекарства в размер прожиточного минимума, исходя из реальной стоимости медикаментов. "В последнее время цены на лекарства стали бессовестными, и сегодня много обращений, как быть. Я вот сам буквально на днях зашел в аптеку, и волокардин, который стоил рубли, сегодня стоит 400 рублей", - сообщил Анатолий Турусин, председатель Иркутского областного отделения Российского общественного благотворительного фонда ветеранов войны, труда и вооруженных сил.

Сергей Брилка отметил, что вопрос стоимости лекарств актуальный и помощь должна быть адресной с учетом степени нуждаемости ее получателей. А в завершении встречи каждой ветеранской организации вручили материальную помощь из личных средств депутатов и сотрудников аппарата Законодательного собрания региона.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.4724359512329 Sec.