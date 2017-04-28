Автор: Марина Беклемишева

Лесные пожары часто возникают из-за палов сухой травы

Опубликовано: 27.04.2017 18:33

Региональные власти акцентируют: большая часть пожаров возникает из-за перехода огня с сельскохозяйственных земель, то есть палов сухой травы. Об этом заявил министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда на заседании КЧС.

По данным чиновника, такова природа каждого третьего возгорания. Риск заключается в том, что эти очаги расположены близко к населенным пунктам. Они напрямую угрожают населению. К примеру, в Бодайбинском районе огонь остановили всего в 30 метрах от жилых домов. "Давайте с моим участием соберем представителей министерства сельского хозяйства и лесного комплекса и посмотрим, как сделать так, чтобы и муниципалитеты в этом поучаствовали, чтобы они тоже следили за тем, что происходит на землях собственников. Чтобы у нас не так было: отдали в собственность и теперь смотрим на него и молимся, будет ли он тушить на своих землях пожар или не будет", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Непростая ситуация сейчас в Заларинском районе. По словам мэра Владимира Самойловича, в одной из заимок огонь уничтожил два жилых дома и две хозяйственные постройки. Сейчас стихия бушует вблизи села Тагна. Также горит село Артель Первое Мая, там проживают 22 человека.

Изображения новости