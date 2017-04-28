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Автор:
Алексей Келэвро

Алкоголь в Иркутске продают, нарушая закон

Опубликовано: 27.04.2017 17:54

"Помогите, у нашего дома постоянно торгуют спиртным!" - такие заявления поступают в полицию регулярно. Люди жалуются на то, что алкоголь отпускают ночью и даже несовершеннолетним. А это делать по закону запрещено. В рейд по злачным местам отправились оперативники в сопровождении съемочной группы программы "Новости".

На улицах Иркутска темнее, и у некоторых жителей появляется желание выпить. Но торговать спиртосодержащей продукцией в Приангарье в ночное время нельзя. Сейчас мы проверим, идут ли продавцы на нарушение закона, отпуская товар из-под прилавка.

Девушкам продавец отказала. Смутил возраст. А вот взрослому мужчине с легкостью продала литровую бутылку пива. Чтобы не осталось сомнений в том, что это ошибка, мы вернулись в магазин, что называется, "за добавкой". Ожидания подтвердились. В магазине существует определенная схема запретной продажи. Девушка включает холодильник и сама достает алкоголь. Дальше на месте появляются оперативники. Теперь продавец и владелец торговой точки заплатят штраф.

В следующей торговой точке продавец оказалась более сговорчивой. Продала товар и юным девушкам, и мужчинам. Процедура аналогичная: полиция – протокол - штраф.

Любопытство у съемочной группы вызвала круглосуточная торговая точка в Ленинском районе. Точнее, огромная очередь людей, и у каждого в руках пивные бутылки. Крепкое спиртное взять в этом магазине нам помогли местные жители. Они заманчиво рекламировали свои услуги. Операция по контрольной закупке началась. Осталось отстоять в очереди. И продавец аккуратно достает из-под прилавка бутылку водки.

И покупатели, и продавцы отлично понимают, что торговать ночью нельзя. Все закрывают глаза на нарушение закона. Глаза открываются лишь при появлении полиции. Однако продавец ведет себя странно. Женщина спешно покинула магазин в тапочках, бросив товар. Под прилавком осталось несколько ящиков с крепким алкоголем, на который у предпринимателя нет лицензии.

Бутылки с алкогольной продукцией будут актированы, а после составления протокола отправлены на дальнейшую экспертизу, чтобы установить качество этого напитка. Если алкоголь окажется контрафактным или опасным для здоровья человека, предпринимателю грозит уголовное наказание. Если же это просто хитрость с целью обогатиться, он заплатит штраф. Индивидуальные предприниматели рискуют потерять от 5 до 10 тысяч рублей, а юридические лица - от 50 до 100 тысяч. Если же нарушения окажутся регулярными, владельцу запретят заниматься торговлей. "В ходе мероприятия полицейскими и общественниками проверено более 20 торговых объектов, где, по информации граждан, осуществлялась незаконная продажа спиртного. Всего с начала года в Приангарье из незаконной продажи было изъято более 47 тонн спиртосодержащей продукции", - сообщила Юлия Ангаткина, сотрудник пресс-службы МУ МВД России "Иркутское".

Если вы стали свидетелем продажи алкоголя несовершеннолетним, из-под прилавка или торговли в ночное время, сообщите в ближайший отдел полиции.



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