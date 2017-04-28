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Автор:
Анастасия Байдракова

С 1 мая начнут действовать электронные социальные проездные карты

Опубликовано: 27.04.2017 17:23

Изображение Очередей в киоски и отрывных талонов больше не будет. Социальные проездные в Иркутске стали электронными. С 1 мая все льготники - пенсионеры, инвалиды, ветераны - должны пользоваться именной картой. Получить ее можно в администрациях округов, для этого надо принести все документы.

Карту выдают на 5 лет. Каждый месяц ее необходимо пополнять в киосках на остановках. Сейчас льготник платит 150 рублей. На балансе ежемесячно будет 120 поездок. Как пояснили в администрации города, такое количество люди не расходуют, так что это своеобразный безлимит. Карту нужно иметь при себе и передавать водителю. Действует она в любом виде муниципального транспорта: автобусе, трамвае, троллейбусе. "Осуществив поездку в транспортном средстве муниципального предприятия, вы передаете данную электронную карту водителю. Водитель проводит операцию. Выдается информация и отрывается чек об осуществлении поездки", - пояснил Николай Лановенко, начальник отдела пассажирских перевозок управления транспорта администрации г.Иркутска.

На отрывном талоне также будет указано, сколько поездок осталось. Сейчас электронные проездные только социальные, позже планируют выпускать карты для школьников, а также для пассажиров, у которых нет льгот.

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