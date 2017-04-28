Автор: Яна Романова

Байкальская олимпиада боевых искусств пройдет в Иркутске 29 и 30 апреля

Опубликовано: 27.04.2017 15:10

500 комплектов наград разыграют на II Байкальской олимпиаде боевых искусств. Она пройдет в Иркутске 29 и 30 апреля. Зрителей приглашают посмотреть на выступление спортсменов по греко-римской и вольной борьбе, боксу, дзюдо, киокусинкай.

Участники из 20 регионов России и зарубежных стран будут состязаться в ушу, кендо, карате-фудокан. Свое мастерство покажут 2500 спортсменов. Также пройдут показательные выступления по айкидо и капоэйра. "Эта олимпиада зарекомендовала себя в 2016 году, тогда приняли участие 11 федераций единоборств, 1670 спортсменов. В этом году у нас уже 16 видов единоборств", - рассказал Дмитрий Эверт, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г.Иркутска.

В рамках олимпиады ДОСААФ и пейнтбольный клуб проведут показательные уроки начальной военной подготовки и демонстрацию инвентаря для пейнтбола. Вход на соревнования свободный.

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