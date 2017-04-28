Автор: Яна Романова

Сергей Брилка принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном собрании России

Опубликовано: 27.04.2017 15:05

Противодействие коррупции, регулирование торговой деятельности и импортозамещение. Эти темы обсудили на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании России в Санкт-Петербурге. В нем принял участие спикер регионального парламента Сергей Брилка.

Перед участниками выступил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что в последнее время в российском обществе растет авторитет парламентской деятельности в целом. Глава государства поставил задачу как можно чаще встречаться с людьми, разговаривать с ними, понимать их позицию. Это, подчеркнул Сергей Брилка, созвучно той деятельности, которую проводит Законодательное собрание Иркутской области.