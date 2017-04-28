виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Пт
день
+24/+26
Пт
вечер
+16/+18
Сб
ночь
+10/+12

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.9707
Евро/Рубль:
  62.1664

По данным ЦБР (2017.04.28)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Апрель >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Новости - видео

Выпуск новостей за 27.04.2017 (58.7)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

Сергей Брилка принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном собрании России

Опубликовано: 27.04.2017 15:05

Изображение Противодействие коррупции, регулирование торговой деятельности и импортозамещение. Эти темы обсудили на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании России в Санкт-Петербурге. В нем принял участие спикер регионального парламента Сергей Брилка.

Перед участниками выступил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что в последнее время в российском обществе растет авторитет парламентской деятельности в целом. Глава государства поставил задачу как можно чаще встречаться с людьми, разговаривать с ними, понимать их позицию. Это, подчеркнул Сергей Брилка, созвучно той деятельности, которую проводит Законодательное собрание Иркутской области.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6385998725891 Sec.