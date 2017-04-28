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Автор:
Татьяна Алексеева

Интересы Иркутского кадетского корпуса будут отстаивать на законодательном уровне

Опубликовано: 27.04.2017 15:03

Изображение Депутат Государственной Думы Андрей Чернышёв высоко оценил работу учреждения. Он посетил заведение вместе с руководителем следственного комитета Иркутской области, членом попечительского совета Иркутского кадетского корпуса. Познакомились с условиями, в которых живут и учатся кадеты.

Сейчас в корпусе воспитывают 110 детей в возрасте от 13 до 17 лет. В числе воспитанников дети из неблагополучных семей, сироты. "Конкурс при поступлении составляет 6 человек на место. Мне кажется, это лучшее доказательство того, что сегодня эта форма обучения востребована. Мы, конечно же, понимаем, что необходима помощь, есть дефицит кадров, есть проблема оплаты труда преподавателей. Мы договорились о том, что нужно эти проблемы решать вместе", - сказал Андрей Чернышёв, депутат Государственной Думы РФ.

Андрей Чернышев заявил, что намерен включить вопросы содержания и обеспечения корпуса в свою депутатскую работу. По его мнению, возрождение кадетских корпусов в нашей стране имеет большое значение для всей системы образования и патриотического воспитания, учитывая социальную направленность таких учреждений.

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