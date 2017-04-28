Автор: Анастасия Байдракова

В Иркутске стартовал медиафорум "Иркутский меридиан"

Опубликовано: 27.04.2017 15:00

Как развиваться традиционным средствам массовой информации в новых условиях? Профессиональные вопросы в течение двух дней будут обсуждать журналисты Приангарья. В областном центре открылся медиафорум "Иркутский меридиан".

Участников ждут круглые столы, семинары и мастер-классы от ведущих специалистов в сфере СМИ и социальных медиа. Основные вопросы в повестке связаны с привлечением аудитории, сохранением читателя. "Да, наверное, за последние 10-15 лет наши печатные издания стали ярче, стали профессиональнее сверстаны, появился цвет, но, к сожалению, ушло содержание очень у многих изданий. И в этом смысле это такая серьезная проблема, потому что экономика, в первую очередь, ударяет по содержанию", - сказал Владимир Касютин, секретарь Союза журналистов России.

Кроме того, на форуме подведут итоги сразу двух профессиональных конкурсов - традиционного "Золотая запятая" и впервые в этом году учрежденной премии имени Ярослава Гашека.

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