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Автор:
Анастасия Байдракова

В Приангарье регистрируют высокий и чрезвычайный классы пожароопасности

Опубликовано: 27.04.2017 14:28

Изображение Более 20 возгораний в лесах каждый день. В Приангарье регистрируют высокий и чрезвычайный классы пожароопасности. Сухая и теплая погода в этом году установилась на две недели раньше обычного. А в ближайшие дни обстановка может сильно ухудшиться. Синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 24 метров в секунду. Самая тяжелая обстановка сейчас в Братске. Подробнее – в следующем материале.

Пожары бушуют в лесах, в соцсетях тоже становится жарко. Люди со всей области выкладывают свои свидетельства буйства стихии. Космоснимки подтверждают опасения и то, что видно невооруженным глазом. Особенно горячо сейчас в соседнем Красноярском крае. В Приангарье обстановка тоже накаляется день ото дня. Ночью в Вихоревке под Братском пламя бушевало вовсю. От лесного пала загорелись использованные железнодорожные шпалы - около 50 тысяч. Тушили возгорание три пожарных поезда и расчеты МЧС. Лес по обе стороны автомобильной дороги тем временем продолжал гореть. А по соседству огонь уничтожил два жилых дома. "Сгорела кровля, осыпалась, у соседей еще сильнее последствия, практически ничего от дома не осталось. Соседи, которые раньше здесь обнаружили, говорят, источник был здесь, где у меня дровяник и соседа дровяник. То есть загорелись дровяники наши", - рассказал Олег Воинов, погорелец.

Пожар начался из-за детской шалости: соседские мальчишки баловались и поджигали траву. Человеческий фактор, говорят сотрудники МЧС, основная причина возгораний. Несмотря на запрет, люди пускают палы на полях, жгут мусор. Так, на кладбище в иркутском микрорайоне Ново-Ленино после субботника отходы облили бензином и подожгли. В итоге огнем было охвачено 400 кв. метров, дежурили два отделения пожарной охраны. В Зиминском районе в такой же ситуации сгорели 14 гектаров леса. "Безответственность, так правильно будет сказать, ряда руководителей органов местного самоуправления, предприятий и организаций. Два примера. Ангарский район - город Ангарск и прилегающие территории. Городской округ Ангарск. И город Братск и Братский район. У одних 2 пожара, у других 17. По лесным говорим. Хотя население, плотность населения одинаковая. Природные условия одинаковые", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

МЧС еще раз напоминает: в области действует особый противопожарный режим. Посещать леса запрещено. Также нельзя использовать открытый огонь на приусадебных участках, жечь костры и сухую траву.

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