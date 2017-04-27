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Автор:
Альфия Еремеева

Населенные пункты Приангарья получат субсидии для формирования комфортной городской среды

Опубликовано: 26.04.2017 18:56

Изображение В 13 населенных пунктах Иркутской области отремонтируют дворовые проезды, сделают освещение, установят лавочки и урны. Там получат субсидии для формирования комфортной городской среды. Это все крупные города - Иркутск, Ангарск, Братск. Также в программе есть Свирск, Черемхово, Шелехов.

О реализации приоритетного проекта говорили сегодня на заседании президиума градостроительного совета при губернаторе региона. Минимальный перечень работ определили на федеральном уровне. Дополнительный список каждый субъект федерации формирует самостоятельно. Его озвучили на заседании. "Оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории, обустройство площадок для выгула домашних животных, обустройство площадок для отдыха, контейнерных площадок, открытых лотков для отвода дождевых и талых вод, устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков", - перечислила Елена Рябых, начальник управления стратегического развития министерства ЖКХ Иркутской области.

План благоустройства каждой территории нужно утвердить не позднее 1 июля. При согласовании обязательно учтут мнение общественности. Воплощать в жизнь первые проекты будут уже в этом году.

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