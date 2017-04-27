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Автор:
Анастасия Байдракова

Иркутский предприниматель загрязняет природу

Опубликовано: 26.04.2017 18:38

Изображение Вывезу отходы выгребных ям. И солью их в ближайший овраг. По такому принципу действует предприниматель в Иркутске. Его машину регулярно наблюдают жители станции "Батарейная" в Ленинском районе. Жители объединились в стремлении защитить окрестности от потоков нечистот. Можно ли остановить и наказать нарушителя?

Эти кадры сняли неделю назад. Жидкие отходы льются прямо на землю недалеко от станции "Батарейная". Съемку вели местные жители. Этот раз, говорят они, был далеко не первым. Бороться с нарушителем жители начали еще больше года назад. Выгоняли его раз за разом. Но мужчина упрямо возвращается. Только меняет точки сброса. "Первые разы ловили его на Ангаре вообще, а потом он уже начал сюда, потому что там боялся, что мы его поймаем, начал туда свозить. Я его спрашиваю, зачем сюда приехал, он говорит: в туалет заехал", - рассказали Александр Чемезов, Евгений Рюмкин, жители поселка на станции "Батарейная".

Частный сектор в Ленинском районе занимает немалую площадь. Так что клиенты для машины по вывозу жидких отходов есть всегда. Бизнес постоянный. А если не платить за вывоз на полигон, прибыль значительно возрастает. Правда, возрастает и опасность кишечных заболеваний в округе. Но вряд ли это волнует предпринимателя. Бороться жители уже пытались, писали заявление в администрацию. Оттуда ответили: нарушителя оштрафовали. Сейчас новую видеозапись передали властям. Личность владельца машины уже установили. "В случае если он ранее уже привлекался к административной ответственности, то штраф, однозначно, будет максимальным, до 50 тысяч. То есть они достаточно большие. И если не подействуют наши штрафы, то мы будем вынуждены обратиться к федеральным контролирующим органам, которые будут работать по кодексу об административном правонарушении, и там суммы штрафа в разы больше", - сообщила Валентина Сафонова, главный специалист управления экологии администрации г.Иркутска.

Нарушителя настойчиво просят прийти в администрацию добровольно. В противном случае начнет работать полиция. А жителей благодарят за гражданскую активность и призывают сообщать обо всех подобных случаях.

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