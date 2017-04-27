Автор: Екатерина Лыкова

Школьники Иркутской области приняли участие во Всероссийских соревнованиях по гольфу

Опубликовано: 26.04.2017 17:42

Спорт аристократов в Приангарье. Школьники приняли участие во Всероссийских соревнованиях по гольфу. Впервые турнир проводили дистанционно. Все команды страны играли на своих полях, а результаты посылали в Москву.

За звание лучших боролись в общекомандном и личном первенстве. Из 200 участников иркутянин Артем Чупров стал шестнадцатым. Лучшей по области оказалась команда школы №5. Кстати, гольфом ученики занимаются на уроках физкультуры. В Приангарье шесть учебных заведений, где есть оборудование для этого вида спорта.

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