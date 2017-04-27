Автор: Алексей Келэвро

9 мая изменится схема движения транспорта

Опубликовано: 26.04.2017 17:37

День Победы отметится пробками на иркутских дорогах. Перекроют центральные улицы.

Начиная с семи утра, приостановят движение по улице Советской, от Красноярской до Карла Либкнехта. Также пешеходной станет вся улица Декабрьских Событий от мемориала "Танк Иркутский комсомолец" до нижней набережной. Общественный транспорт по этим магистралям запустят после прохождения торжественной колонны. Ожидаемо закроют для движения сквер Кирова и примыкающие улицы. Они будут закрыты до окончания праздничного салюта. Также на время салюта будет полностью перекрыто движение по Глазковскому мосту. Чтобы в Иркутске в связи с этим не образовались заторы, будет организован объезд по улицам Марата, Канадзавы, Чкалова, бульвару Гагарина и Ленина. Для иркутян и гостей, желающих посетить праздничные мероприятия, организуют дополнительную парковку у торгового центра "Фортуна".